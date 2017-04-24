الأسعار تقلص ثقة المستهلكين ببريطانيا في الربع الأول

أظهر مسح يوم الاثنين تراجع ثقة المستهلكين البريطانيين الشهر الماضي في ظل ارتفاع معدل التضخم مما يعزز الدلائل على أن صعود التضخم يُفقد المحرك الرئيسي للاقتصاد قوة الدفع.

وقالت شركة ديلويت إن مؤشرها الفصلي لثقة المستهلكين نزل إلى -7 في الربع الأول من 2017 من -6 في الربع الأخير من 2016.

وقال إيان ستيورات الاقتصادي في ديلويت “منذ استفتاء الاتحاد الأوروبي الصيف الماضي استقر الانفاق الاستهلاكي جيدا لكن مع ارتفاع التضخم وبدء تباطؤ نمو الأجر الاسمي فإن المستهلكين يشعرون بضغط على الدخل المتاح للإنفاق”.

وأظهرت بيانات التجزئة التي أعلنت يوم الجمعة أكبر هبوط في حجم السلع المبيعة منذ 2010 في الربع الأول من 2017 مما عزاه الإحصائيون إلى ارتفاع الأسعار على نطاق واسع.