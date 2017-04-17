الأربعاء ..” أموال” تحتضن “منتدى الشرق الأوسط للأسهم الخاصة “

المنتدى تجمع إقليمى فريد للمستثمرين بقطاع الملكية الخاصة

للمرة الأولى ..الحدث يجمع بين مجتمع الاستثمار وعدد من رواد الأعمال

ينطلق بغد غد الأربعاء بفندق سانت ريجس – الحبتور سيتى ” منتدى الشرق الأوسط للأسهم الخاصة ” الذى تنظمه مجلة “أموال ” ويهدف إلى استكشاف تدفقات رأس المال، وتحديات بناء المحافظ الإقليمية واستراتيجيات الاستثمار كما يقوم بتسليط الضوء على دور الاستثمار المحلى فى تحفيز القطاع .

مجتمع الاستثمار

يجمع الحدث وللمرة الأولى بين مجتمع الاستثمار وعدد من رواد الأعمال , ويضم المنتدى وبشكل حصرى مجموعة مختارة من المديرين التنفيذيين للأسهم الخاصة , أصحاب الرؤى الاستثمارية ,المستثمرين الملاك، رواد رأس المال المغامر، خبراء الاستثمار، ومديري الأموال.

كما يقدم المنتدى عرضاً هو الأول من نوعه لفرص الاستثمار بقطاع الأسهم الخاصة , حيث يسعى المنتدى الذى يقام بفندق “سانت ريجيس ” الحبتور سيتى ليكون منصة جديدة ومثالية تهدف إلى تطوير بيئة الأعمال , وتبادل الأفكار إلى جانب خلق وإجراء الصفقات .هذا وسيتناول الحدث فى جلسة خاصة دور المرأة فى الشرق الأوسط بقطاع الملكية الخاصة

الأجندة والفاعليات

يجمع المؤتمر قادة مجتمع الأسهم الخاصة والاستثمارات البديلة، بما في ذلك الاستشاريين من مختلف أنحاء المنطقة والعالم, لبحث القضايا والتحديات التي تواجه الصناعة خلال يوم كامل من الجلسات التفاعلية.

ويناقش فى جلسة خاصة فرص سيدات الأعمال فى قطاع التمويل وإشكالية الفرص المتساوية فى الشرق الأوسط بين الواقع والخيال . كما يبحث نمو التمويلات من خلال إلقاء نظرة على رواد الأعمال ورأس المال المغامر .

كما يتناول المؤتمر فى جلسة أخرى مكاتب العائلة لإدارة الثروات ومدى قدرتهم على منافسة قطاع الأسهم الخاصة ,كما يطرح المنتدى خلال جلساته على مدار اليوم تساؤلات عدة حول مصادر جمع التمويلات .. هل تعمل شركات الملكية الخاصة على نمو التمويل الإقليمي أم على تسريع تدفق رؤوس الأموال خارج المنطقة؟ وماهى تطلعات وطموحات شركات ومؤسسات رأس المال المغامر ورواد الأعمال ؟

كما يلقى المؤتمر نظرة على القطاعات التى يستهدفها مستثمرو الأسهم الخاصة بداية من الرعاية الصحية وحتى التعليم , ومستقبل القطاع فى ضوء المتغيرات الاقتصادية .

الجوائز

وإدراكاً من القائمين على المؤتمر لدور المرأة فى دفع عجلة النمو بالمنطقة وأهمية تمكينها اقتصادياً , تختم فعاليات المنتدى بحفل عشاء في قاعة أستور في سانت ريجيس، يتم خلاله توزيع جوائز “منتدى الشرق الأوسط للأسهم الخاصة” وتكريم عدد من السيدات بمختلف القطاعات الاستثمارية . وسيتم اختيار الفائزات من خلال لجنة تحكيم تضم كبار العاملين في الصناعة والأكاديميين.