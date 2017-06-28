” اقتصادية دبي ” و” سوق دوت كوم ” تطلقان مبادرة ” الحماية الرقمية “

أعلن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي و” سوق دوت كوم ” – أكبر موقع إلكتروني للتسوق وتجارة التجزئة عبر الإنترنت في الشرق الأوسط – عن توقيع مذكرة تفاهم بهدف التعاون حول تطبيق مبادرة الحماية الرقمية لحماية حقوق المستهلكين.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز ثقة المستهلكين بقطاع التجارة الإلكترونية المتنامي في المنطقة.. الأمر الذي سيجعل من ” سوق دوت كوم ” أول موقع تجارة إلكتروني معتمد في مبادرة الحماية الرقمية الخاصة باقتصادية دبي.

وحددت مذكرة التفاهم مجالات معينة يقدم فيها قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك الإرشاد والتوجيه لموقع ” سوق دوت كوم ” بحيث تشمل تبادل أفضل الممارسات وتقديم التدريب لموظفي الموقع حول آليات حل شكاوى المستهلكين.

وتعتبر هذه الخطوة الأحدث ضمن سلسلة إجراءات اعتمدها قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك لتنظيم قطاع التجارة الإلكترونية في دبي وتعزيز الرقابة والالتزام التجاري وتبني أفضل الممارسات العالمية بين المؤسسات التجارية الإلكترونية أو التقليدية.

ويلتزم قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بتأدية دور فعال لتعزيز النمو المستمر لقطاع التجزئة في دبي وضمان التزامه بالقوانين التجارية وتعزيز مبادئ الشفافية والتنظيم بالتزامن مع ذلك النمو.. كما تعاون القطاع عن كثب مع ” سوق دوت كوم ” لسنوات عديدة بهدف حماية حقوق المستهلك في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد محمد علي راشد لوتاه المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي الالتزام بدعم تحول دبي إلى اقتصاد مبتكر وقائم على الخدمات بهدف تعزيز وإثراء بيئة الأعمال فيها وتسريع مستويات الإنتاجية والنمو وذلك انسجاما مع مضامين الأجندة الاقتصادية للإمارة.

ونوه إلى أن مبادرة ” الحماية الرقمية ” تساعد على ترخيص مواقع التجارة الإلكترونية بما يتماشى مع قانون وسياسات حماية المستهلك الخاصة بنا تركز على تدريبهم على الالتزام بقانون حماية المستهلك والقوانين التجارية.

وأعرب عن سعادته بالتعاون مع ” سوق دوت كوم ” في هذه المبادرة الرامية إلى توفير تجارب أفضل للعملاء وتعزيز حماية المستهلك وضمان استجابة أسرع لقضايا العملاء فضلا عن ضمان إنفاذ قوانين التجارة الإلكترونية.

بدوره .. قال رونالدو مشحور الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لموقع ” سوق دوت كوم ” إن ثقة عملائنا تعد إحدى أهم الأولويات .. مضيفا أن تعاوننا بشكل وثيق مع قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك لسنوات عديدة يهدف لوضع معايير قياسية لخدماتنا وسياساتنا المعتمدة وأية قوانين سارية تماشيا مع أفضل الممارسات العالمية.

وقال إننا ندرك الحاجة الماسة إلى مواصلة التطور وتعزيز تجارب التجارة الإلكترونية حيث إن الشرق الأوسط اصبح له دور أساسي متزايد في قطاع التجارة الإلكترونية العالمي وتنامي توقعات مستهلكينا المتصلين بشبكة الإنترنت.. فيما يمثل تعاوننا مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي خطوة هامة في هذا الاتجاه تساعدنا على تعزيز ثقة المستهلكين وتشجيع تجارب التسوق الإلكتروني في المنطقة.

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