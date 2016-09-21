“اقتصادية دبي” تحصل على الآيزو في أمن المعلومات

حصلت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي على شهادة الآيزو 27001:2013 لنظم إدارة أمن المعلومات، في إطار جهودها والتزامها بتقديم الخدمات المعلوماتية الآمنة بأعلى مستويات الجودة وبأفضل الطرق والممارسات المتخصصة في إدارة أمن المعلومات المتعارف عليها دولياً لموظفيها ومتعامليها من مختلف شرائح المجتمع.

ويأتي الحصول على الشهادة كخطوة إضافية في سلسلة الجهود المستمرة في تطوير أنظمة العمل الداخلي بما يتماشى مع التوجهات الرئيسية لحكومة دبي الذكية لاستغلال وتوظيف أحدث التكنولوجيا لجعل تجربة دبي الأكثر أمناً للمقيمين والزائرين على حد سواء.

وتعنى هذه المواصفة العالمية بإنشاء وإدارة نظام فعال لأمن المعلومات وفق أفضل الممارسات العالمية بعد تطبيق مجموعة من المعايير والشروط التي تضمن الحفاظ على أمن المعلومة وسريّتها وسلامتها.

وتم منح الشهادة لاقتصادية دبي من قبل «يوكاس» البريطانية، وهي إحدى المنظمات العالمية المرموقة المختصة بالأيزو، وتم التدقيق على نظام إدارة أمن المعلومات بالدائرة من خلال جهة محايدة وهي شركة إس جي إس الاستشارية المطابقة للإجراءات والأنظمة المتبعة للمواصفة من خلال عمليات تدقيق متكاملة استمرت عدة أيام.

وقال سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي الذي تسلم الشهادة من الدكتور شاهول منصور، ممثل شركة «إس جي إس» الاستشارية: يعود هذا التميز إلى دعم القيادة الرشيدة المستمر في تحفيز وتوجيه الجهات الحكومية لتبني أفضل الممارسات وتقديم أعلى مستويات الخدمة للمتعاملين بما يسهل عليهم الوصول إلى الخدمات الإلكترونية بشكل آمن وفعال يعكس الصورة المشرقة لإمارة دبي.

ويعكس حصولنا على هذه الشهادة النقلة النوعية في مجال تقديم الخدمة الإلكترونية الآمنة، ولسهولة الحصول على المعلومات وخدمة المتعاملين بطريقة تكفل لهم راحة وسرعة الانجاز بشكل آمن«.

ميزات

وأوضح أن ميزات نظام إدارة أمن المعلومات آيزو /‏ آي إي سي 27001 تتضمن تحديد المخاطر ووضع الضوابط المناسبة لإدارتها أو للتخلص منها، إلى جانب المرونة في وضع الضوابط في العمل، والحصول على ثقة أصحاب المصالح والعملاء في أن بياناتهم محمية، والامتثال للضوابط يمنح ثقة العملاء بأنها المورد الأفضل.

حافز

ومن ناحيتها قالت هنادي عيد، مدير إدارة تقنية المعلومات بالدائرة: الحصول على الآيزو في أمن المعلومات يعد دافعاً لمواصلة تطبيق أفضل الممارسات العالمية في المجال.

وحافزاً إضافياً لفريق العمل لمواصلة الانجازات التي تجعل مدينة دبي دائماً في مقدمة المدن الأكثر أمناً وحماية للمعلومات في العالم.

فمع الاعتماد المتزايد على أنظمة تكنولوجيا المعلومات المتطورة في توفير الخدمات الحكومية الإلكترونية والذكية نواجه تحديات عديدة لضمان أمن البيانات والمعلومات الخاصة بالدائرة والمتعاملين. ونفخر بأننا نواجه هذه التحديات بأفضل الاستراتيجيات والسياسات والابتكار التكنولوجي المتوفر لدينا مما يساهم في خلق بيئة أعمال آمنة ومستقرة في دبي».

معيار

أشار عبدالله حسن، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المشتركة في اقتصادية دبي إلى أن آيزو 27001 يعتبر معيار جودة دولياً بدأ العمل به في 2005، وهو مشتق من أفضل الممارسات في مجال إدارة أمن المعلومات، ويتيح للمؤسسات والشركات تطبيق أفضل الممارسات في مجال أمن المعلومات التقنية والخدمات الإلكترونية.

تعليقات

comments