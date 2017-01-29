اقتصادية أبوظبي تطلق مجلس دعم المبتكرين

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية ـ أبوظبي مجلس دعم المبتكرين بهدف تسليط الضوء على المشاريع والابتكارات التي تم دعمها من خلال برنامج تكامل التابع لدائرة التنمية الاقتصادية والعمل على تذليل التحديات التي تواجه المخترعين والمبدعين في مرحلة التسجيل وتسويق ابتكاراتهم .

جاء ذلك خلال اجتماع نظمته دائرة التنمية الاقتصادية بمقرها بحضور سعادة خليفة بن سالم المنصوري وكيل الدائرة بالإنابة وممثلين عن شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” وجامعة الإمارات ومعهد مصدر وشركة العين للتوزيع وشركات إمارتية والمخترعين الإماراتيين الشركاء الرئيسيين لبرنامج تكامل .

وأكد سعادة خليفة بن سالم المنصوري خلال الاجتماع أن مجلس دعم المبتكرين يعد أحد المبادرات الهامة التي أطلقتها الدائرة مع بداية العام الجاري في إطار مسؤولياتها ومهامها في قيادة الأجندة الاقتصادية لإمارة أبوظبي بهدف تحقيق اقتصاد مستدام ومتوازن ومتنوع قائم على المعرفة .

وأشار إلى أن المجلس سيركز ضمن مهامه على المعنيين من المبتكرين والمخترعين والعمل بكفاءة في تمكينهم للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لإمارة أبوظبي من خلال تسليط الضوء على المشاريع والابتكارات التي تم دعمها من خلال الدائرة والحرص على الاستماع ومعرفة التحديات التي تواجه المخترعين والمبدعين في مرحلة التسجيل وتسويق إبتكاراتهم بما يعزز التنافسية ويضمن الرخاء لسكان الإمارة وذلك عبر تجسيد العديد من القيم منها “روح الفريق” والتي تتجسد في تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المبتكرين .

وقال المنصوري إنه في سياق توجيهات قيادة حكومة إمارة أبوظبي الرشيدة الرامية إلى بناء منصات للابتكار فإن برنامج “تكامل” الذي ترعاه دائرة التنمية الاقتصادية يعد من أبرز هذه المنصات باعتباره برنامجا وطنيا يهدف إلى دعم الابتكار من خلال توفير الدعم والخبرات العالمية للمخترعين والمبتكرين في دولة الإمارات وخاصة أبوظبي .

وأوضح أن المجلس يهدف إلى خلق مناخ جاذب للابتكار والاستثمار فيه وتجسيد رؤية الإمارة الرامية إلى بناء إقتصاد معرفي مستدام ومتنوع يواكب النظام العالمي الحديث والتشجيع على استثمار الاختراعات والابتكارات العلمية ودمجها في خطط التنمية الاقتصادية بالإضافة إلى تحفيز الشركات والمؤسسات لاستثمار الاختراعات كونها من أهم عوامل نمو الصناعات وتعزيز الاستثمار .

وأعرب سعادة وكيل الدائرة بالإنابة عن أمله في أن ينجح مجلس دعم المبتكرين في تقديم الدعم اللازم للمبتكرين والمخترعين ومساعدتهم على تحقيق قيم إقتصادية واجتماعية لابتكاراتهم واختراعاتهم وذلك من خلال مواصلة برنامج “تكامل” العمل على تقديم كافة أشكال الدعم بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين للمجلس .

وتم خلال الاجتماع استعراض أهم أهداف المجلس التي تتلخص في تسليط الضوء على الاختراعات التي تم حمايتها ومن ثم تطبيقها ووصولها إلى الأسواق المحلية والعالمية والحرص على الاستماع ومعرفة التحديات التي تواجه المخترعين والمبدعين في مرحلة تسويق إبتكاراتهم ومناقشة وإيجاد الحلول لهذه التحديات حيث تم استعراض 15 مشروعا من شركة أدنوك وجامعة الامارات وشركة العين للتوزيع ومعهد مصد ومخترعين إماراتيين .

وقام سعادة خليفة المنصوري خلال الاجتماع بتكريم عدد من المخترعين الذين شملهم برنامج “تكامل” وعدد من الشركاء الاستراتيجيين للبرنامج .

الجدير بالذكر ان برنامج “تكامل” الذي تتبناه الدائرة يركز على القطاعات ذات المعرفة المكثفة مثل القطاع الصحي والطبي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا النظيفة وأشباه الموصلات والنفط والغاز والطاقة والبنية التحتية والمواد المتطورة وذلك من خلال دعم الأفراد والجامعات والشركات الصغيرة والمتوسطة وأيضا دعم الشركات الكبيرة .

ويهدف برنامج تكامل إلى تمكين المجتمع لتطوير الابتكارات من خلال التوعية والتدريب وتقديم الدعم القانوني والمالي والاستشارات لتحقيق القيم التجارية للابتكار إلى جانب بناء القدرات والمعارف عبر إدارة الملكية الفكرية ونقل وتطبيق التكنولوجيا .

كما يهدف البرنامج إلى دعم النماذج التطبيقية وتحويلها إلى منتج يتناسب مع احتياج المستثمر والأسواق المحلية والعالمية وتأسيس المشروعات الناشئة اعتمادا على تكنولوجيا الاختراع وتعزيز العلاقات بين القطاع الصناعي والمؤسسات الأكاديمية لتلبية الاحتياجات الصناعية المتعلقة بالتقنيات الجديدة وكذلك تسويق الابتكارات من خلال قنوات التسويق المتاحة في البرنامج .

وشملت براءات الاختراع التي دعمها برنامج “تكامل” القطاعات التالية : المواد المتقدمة والتكنولوجيا النظيفة والإلكترونيات والقطاع الصحي/ الطبي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنفط والغاز وغيرها حيث بلغ إجمالي براءات الاختراع التي قام البرنامج بدعمها 186 براءة موزعة على 31 تم تسجيلها في عام 2016 و50 مشروعا تم تسجيله عام 2015 و40 في عام 2014 و33 في عام 2012 و20 في 2012 و13 في عام 2011 كما يوجد 40 طلبا في انتظار استكمال إجراءات الدعم النهائي .