افتتاح طريق انزلاقي للقادمين من الشارقة باتجاه دبي

افتتحت وزارة تطوير البنية التحتية اليوم الطريق الانزلاقي للقادمين من الشارقة باتجاه دبي، وذلك ضمن مشروع “البديع” الذي تنفذه الوزارة بهدف تطوير شارعي الإمارات والمليحة في إمارة الشارقة بتكلفة إجمالية قدرها نحو 200 مليون درهم.

وأشار “حسن المنصوري” الوكيل المساعد لقطاع الأشغال بوزارة تطوير البنية التحتية إلى أن مشروع “البديع” يتكون من ثلاثة أجزاء تشمل إنشاء جسر موجه لنقل حركة القادمين من دبي إلى الشارقة مباشرة باتجاه المدينة الجامعية حيث يتكون الجسر من ثلاث حارات باتجاه واحد فقط.

ولفت إلى أن الجزء الثاني عبارة عن مخرج للقادمين من الشارقة إلى دبي ويتكون من ثلاث حارات والجزء الثالث من المشروع عبارة عن توسعة الجسر القائم حاليا على تقاطع شارعي الإمارات ومليحة ويتكون من ثلاث إلى سبع حارات.

وأوضح أن الهدف من مشروع “البديع” هو منع تداخل المركبات عند المداخل والمخارج وتطوير وتوسعة الحارات قبل وبعد منطقة جسر البديع لضمان انسيابية الحركة.

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