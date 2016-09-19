افتتاح رصيف لناقلات النفط في الفجيرة 21 سبتمبر الجاري

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ناقلات-النفط

يفتتح الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة يوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر الجاري، مشروع أول رصيف بترولي في دولة الإمارات لتحميل ناقلات النفط العملاقة فئة الـVLCC1 في الإمارة والمطل على ساحل المحيط الهندي.

ويعد المشروع الأول عالميا في السعة التشغيلية، ويعزز من الدور اللوجستي المتنامي لإمارة الفجيرة ومينائها، وجعله محوراً أساسياً لتجارة النفط العالمية

وقال الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة رئيس مجلس إدارة ميناء الفجيرة في تصريح صحفي : إن تدشين أول رصيفVLCC1 لناقلات النفط سيقدم الدعم المتكامل للطلب على الطاقة وسيساعد على التطور في هذا القطاع.

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Tags:افتتاحالفجيرةناقلات النفط
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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سلطان المنصوري
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