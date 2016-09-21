افتتاح أكبر منجم للماس في كندا

افتتح منجم “Gahcho Kue” للماس والواقع بالأقاليم الشمالية بكندا بشكل رسمي هذ الأسبوع، ليصبح واحداً من أكبر مناجم الماس في العالم التي تم اكتشافها خلال السنوات الـ13 الأخيرة، بالإضافة لكونه الأكبر خارج جنوب أفريقيا.

ويقع منجم الماس المفتوح بالقرب من الدائرة القطبية الشمالية، وعلى بعد 280 كيلومترًا من شمال شرق عاصمة الأقاليم الشمالية “يلونايف”.

ويعتبر المنجم ملكية مشتركة بين شركة “دي بيرز” والتي تستحوذ على نسبة 51% منه بينما تمتلك الباقي شركة التعدين الكندية “ماونين بروفينس دايموند”.

ويتم الوصول إلى الموقع بشكل رئيسي عن طريق الجو، مع قدرة الشاحنات لفترة وجيزة على الوصول إليه عبر الطرق الجليدية خلال فصل الشتاء.

المنجم من المقرر أن يتم تشغيله بنحو 530عاملاً، بمدة تناوب تصل إلى أسبوعين، ومن المتوقع أن يبلغ حجم إنتاج المنجم 54 مليون قيراط من الماس خلال مدة 12 عاماً هي عمر المنجم.

ويعتبر المنجم الجديد هو السادس الذي يتم افتتاحه في كندا خلال العشرين سنة الماضية، لتصبح بذلك كندا خامس أكبر مصدر للماس في العالم، بصادرات قيمتها 1.5 مليار دولار.

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