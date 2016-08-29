“اعمار ” تطرح مناقصة بناء أعلى برج في العالم ..أكتوبر القادم

تعتزم شركة “اعمار العقارية” طرح مناقصة مشروع بناء برج ميناء الخور بدبي في أكتوبر القادم.

وأوضحت مصادر أن فترة طرح المناقصة ستمتد الى 6 أسابيع، مشيرة الى أن ترسية المناقصة ستتم في نهاية العام الجاري.

وأشارت الى أن أعمال المشروع ستقسم على مرحلتين، حيث ستخصص المرحلة الأولى لأعمال الخرسانة، والمرحلة الثانية للهيكل الحديدي في الجزء العلوي من البرج.

ودعت شركة “إعمار العقارية ” الشركات لحضور اجتماع في نهاية أغسطس الجاري، وذلك قبل أن تطرح مناقصة برج ميناء الخور.

ويعد برج الخور أعلى برج في العالم بطول 928 متراً ويزيد عن برج خليفة بمقدار 100 متر تقريباً، بتكلفة 3.67 مليار درهم ويتوقع أن ينتهي في العام 2020.

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