اعتماد ميزانية “البترول العالمية الكويتية”

عقد مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية اجتماعا، برئاسة وزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق.

وأفاد الناطق الرسمي باسم القطاع النفطي الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، بأن المجلس نظر في المواضيع المدرجة على جدول أعماله، والتي من ضمنها أحد المشاريع الاستراتيجية المرتبطة بخطة شركة نفط الكويت لتطوير إنتاج الغاز والنفط الخفيف.

وأشار الصباح إلى أن المجلس اعتمد الميزانية التقديرية «التشغيلية والرأسمالية» لشركة البترول العالمية الكويتية للسنة المالية 2017-2018.

وأوضح الصباح أن المجلس نظر في بعض المواضيع المتعلقة بالأمور الإدارية والمالية المرتبطة بتطوير الأعمال في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، كما اطلع على التقرير الدوري حول متابعة ملاحظات ديوان المحاسبة للعام المالي 2015-2016 على مؤسسة البترول الكويتية.

وقال الشيخ طلال إن المجلس ناقش خلال اجتماعه إجراءات خطة التعاقب الوظيفي لشاغلي الوظائف القيادية في كل من مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة وإجراءات تنفيذها، حيث أصدر توصياته بشأنها.