اعتماد ميزانية “البترول العالمية الكويتية”

share on:

عقد مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية اجتماعا، برئاسة وزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق.

وأفاد الناطق الرسمي باسم القطاع النفطي الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، بأن المجلس نظر في المواضيع المدرجة على جدول أعماله، والتي من ضمنها أحد المشاريع الاستراتيجية المرتبطة بخطة شركة نفط الكويت لتطوير إنتاج الغاز والنفط الخفيف.

وأشار الصباح إلى أن المجلس اعتمد الميزانية التقديرية «التشغيلية والرأسمالية» لشركة البترول العالمية الكويتية للسنة المالية 2017-2018.

وأوضح الصباح أن المجلس نظر في بعض المواضيع المتعلقة بالأمور الإدارية والمالية المرتبطة بتطوير الأعمال في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، كما اطلع على التقرير الدوري حول متابعة ملاحظات ديوان المحاسبة للعام المالي 2015-2016 على مؤسسة البترول الكويتية.

وقال الشيخ طلال إن المجلس ناقش خلال اجتماعه إجراءات خطة التعاقب الوظيفي لشاغلي الوظائف القيادية في كل من مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة وإجراءات تنفيذها، حيث أصدر توصياته بشأنها.

Print Friendly

تعليقات

comments

اقرأ ايضا  حكومة السودان تقر ميزانية 2016
Tags:عصام المرزوقمؤسسة البترول الكويتيةميزانية
share on:
ولاء على

ولاء على

اخبار ذات صله

share
  • /

ارتفاع أرباح “بي إتش بي بيلتون” خلال النصف الأول

share
  • /

“أدنوك” توقّع اتفاقية امتياز مع “الصينية للطاقة”

ارتفاع حجم الاحتياطيات النفطية بالعراق إلى 153 مليار برميل

أبوظبي تمنح “سي إي إف سي” الصينية حصة 4% في امتياز نفطي

share on: