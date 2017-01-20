اشتباكات بين أنصار “ترامب” ومعارضيه في واشنطن

وقعت اشتباكات بين أنصار الرئيس الأمريكي المنتخب “دونالد ترامب” ومحتجين مناهضين له قبل ليلة من بدء مراسم التنصيب في العاصمة واشنطن.

واضطر رجال الشرطة لاستخدام الرذاذ الحارق مع بعض المحتجين في محاولة للسيطرة على الحشود الجامحة.

وجاء ذلك بعدما تجمع مئات المتظاهرين الرافضين لـ”ترامب” خارج نادي الصحافة الوطني الذي يشهد احتفالات مؤيدي الرئيس المنتخب بقرب تنصيبه رسمياً.

وقالت “أسوشيتد برس”: بينما سيتجمع مئات الآلاف اليوم في العاصمة الأمريكية للاحتفال بتولي “دونالد ترامب” مهامه رسيما، فإن بعض المتظاهرين يخططون لإرباك هذه الاحتفالات.

وأشارت إلى أن مجموعة تطلق على نفسها اسم “DisruptJ20” ستعمل على تعطيل وتأخير نقاط التفتيش الأمنية المؤدية لحفل التنصيب.