استمرار تعطل رحلات “الخطوط البريطانية” من لندن

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استمرت الاضطرابات الناجمة عن انهيار ضخم في شبكة تكنولوجيا المعلومات في شركة الخطوط الجوية البريطانية «بريتش إيروايز»، حيث حذر مطار «هيثرو» في لندن، المسافرين من توقع تعطل للخدمة، وذلك على الرغم من استئناف الشركة بعض الرحلات من «جاتويك»، إلى جانب «هيثرو» أكبر مطارين في البلاد.

ونقلت وكالة «برس أسوسييشن» البريطانية للأنباء، عن متحدث باسم (هيثرو)، قوله «من المتوقع حدوث تأخيرات وإلغاءات لرحلات الشركة». وتسعى الشركة لتشغيل جدول رحلات قريب من العادي من مطار جاتويك وغالبية الرحلات من مطار هيثرو أمس، بعدما اضطرت لإلغاء كل رحلاتها من المطارين.

وطالب «هيثرو» في بيان أمس، المسافرين بعدم الذهاب إلى المطار ما لم يتم إعادة الحجز لهم على متن رحلات أخرى. كما طلبت من الركاب عدم التوجه إلى المطارات، ما لم يكن لديهم حجز مؤكد، وذلك بعد تقارير عن فوضى واسعة النطاق في مطاري جاتويك وهيثرو أول من أمس.

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Tags:طيرانلندنهيثرو
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