استقرار معدل البطالة في بريطانيا عند أدنى مستوياته

فقد الاقتصاد البريطاني عدد وظائف أقل من المتوقع، فيما تسارع نمو الأجور في البلاد نهاية العام الماضي، فيما ظل معدل البطالة عند أدنى مستوياتها منذ 11 عاماً، في إشارة على المرونة النسبية لسوق العمل في المملكة المتحدة.

وأظهرت البيانات الرسمية اليوم، انخفض عدد العاملين في المملكة المتحدة بمقدار 9 آلاف شخص إلى 31.8 مليون شخص خلال الثلاثة أشهر المنتهية في نوفمبر/ تشرين الثاني، بينما أشارت توقعات الاقتصاديين إلى انخفاض بمقدار 35 ألف وظيفة، فيما استقر معدل البطالة عند 4.8%، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2005.

وبينما ساعد الإنفاق الاستهلاكي الاقتصاد على تقديم أداء قوي منذ استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي، من المتوقع تباطؤ هذا الزخم خلال العام الجاري مع ارتفاع التضخم بفعل هبوط قيمة الجنيه الإسترليني بما ينعكس سلباً على إنفاق الأسر.

وعلى مدار الثلاثة أشهر، تسارع نمو الأجور السنوي إلى 2.8% من 2.6%، وباستثناء المكافآت بلغ نمو الأجور 2.7%.