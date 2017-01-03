استقرار معدل البطالة في ألمانيا خلال ديسمبر

استقر معدل البطالة في ألمانيا -أكبر اقتصادات منطقة اليورو- عند مستواه القياسي المنخفض خلال ديسمبر/ كانون الأول، مع انخفاض عدد العاطلين عن العمل بمقدار 17 ألف شخص إلى 2.638 مليون شخص.

وقالت وزارة العمل الألمانية، الثلاثاء، إن معدل البطالة المعدل موسمياً استقر خلال الشهر الماضي عند 6%، فيما أشارت تقديرات المحللين إلى انخفاض عدد العاطلين عن العمل بمقدار 5 آلاف شخص فقط.

وسلكت معدلات البطالة مساراً هبوطياً بشكل لافت بعدما تجاوزت مستوى 8% عام 2010، لكنها تراجعت مؤخراً إلى النطاق 6% وهو أدنى مستوياتها منذ إعادة توحيد ألمانيا عام 1990.

وتزامناً مع انخفاض مستويات البطالة، يتوقع العديد من الاقتصاديين نمو الأجور خلال العام الجديد، ما يمنح إنفاق المستهلكين في ألمانيا دفعة قوية.