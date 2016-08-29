استقرار مؤشرات الأسهم الصينية فى ختام التداولات

استقرت مؤشرات الأسهم الصينية في ختام تداولات اليوم الإثنين، مع بدء السلطات في تكثيف عمليات التدقيق في التحركات غير الطبيعية للأسهم في إطار سعيها لمواجهة المضاربات في الأسواق المالية في البلاد.

وتم فتح 774 تحقيقاً في التحركات غير الطبيعية للأسهم في بورصتي شنغهاي وشنتشن منذ يوليو/ الماضي وتم تعليق حسابات بعض المستثمرين.

من جانبه قالت لجنة التنمية الوطنية والإصلاح الصينية نهاية الأسبوع الماضي إن هناك احتمال كبير لتخفيض عوائد السندات طويل الأجل.

ويترقب المستثمرون خلال الأيام القادم صدور بيانات هامة تتعلق بقطاعي الصناعة والخدمات، وسط مخاوف مستمرة بشأن قدرة ثاني أكبر اقتصاد في العالم على مواصلة تعافيه.

وفي ختام التداولات، استقر مؤشر “شنغهاي” المركب عند 3070 نقطة.

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