استقرار الأسهم اليابانية في نهاية التداولات

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استقرت مؤشرات الأسهم في ختام التداولات عقب تصريحات وزير المالية بشأن سياسات البنك المركزي ومع صدور بيانات اقتصادية أظهرت نمو صادرات البلاد بأكثر من المتوقع خلال الشهر الماضي.

وفي نهاية الجلسة، تراجع مؤشر “نيكي” الياباني بحوالي نقطتين إلى 18430 نقطة، فيما ارتفع مؤشر “توبكس بنسبة 0.10% إلى 1472 نقطة.

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم، ارتفاع الصادرات اليابانية بنسبة 12% مما كانت عليه قبل عام إلى 7.229 تريليون ين خلال مارس/ آذار مدعومة بنمو الطلب في منطقة آسيا، لتواصل بذلك ارتفاعها للشهر الرابع على التوالي، بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع نسبته 6.9% فقط.

وسجلت البلاد فائضًا تجاريًا قدره 614.7 مليار ين، بانخفاض نسبته 17.5% عما كان عليه قبل عام، لكنه جاء أفضل من التوقعات التي أشارت إلى 576 مليار ين.

من جانبه قال وزير المالية “تارو اسو” إن لجوء بنك اليابان إلى هليكوبتر المال سيقوض استقلاليته كما أنه سيخلق مشاكل متعددة.

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Tags:أسهمالأسهم اليابانيةتداول
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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