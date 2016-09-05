استقرار الأسهم الأوروبية فى نهاية التداولات

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استقرت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تداولات الاثنين وسط هدوء في التعاملات بالتزامن مع إغلاق الأسهم الأمريكية.

 

وفي نهاية التداولات، ارتفع مؤشر “ستوكس يوروب 600” القياسي بنسبة 0.05% أو بمقدار 0.2 نقطة إلى 350.6 نقطة.

 

على النقيض، انخفض مؤشر “فوتسي 100” البريطاني (- 15 نقطة) إلى 6879 نقطة، كما تراجع مؤشر “داكس” الألماني (- 11.6 نقطة) إلى 10672 نقطة، بينما انخفض مؤشر “كاك” الفرنسي (- نقطة واحدة) إلى 4541 نقطة.

 

وأظهرت بيانات صادرة عن المركزي الأوروبي اليوم أن مشتريات البنك من الأصول تجاوزت الأسبوع الماضي تريليون يورو (حوالي 1.1 تريليون دولار) بعد أشهر من عمليات الشراء القوية على السندات الحكومية والخاصة.

 

وتشهد أسواق الأسهم والسندات في الولايات المتحدة اليوم عطلة رسمية للاحتفال بعيد العمال، وسوف تعاود العمل غداً.

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Tags:اسهماوروبابورصة
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