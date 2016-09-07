استقرار الأسهم الأمريكية في مستهل الجلسة

استقرت مؤشرات الأسهم الأمريكية عند افتتاح تداولات الأربعاء مع ترقب المستثمرين المزيد من البيانات الاقتصادية التي تحدد وجهة الفيدرالي المقبلة بخصوص معدل الفائدة.

وانخفض مؤشر “داو جونز” الصناعي بحوالي 10 نقاط إلى 18527 نقطة في تمام الساعة 04:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، كما انخفض مؤشر “S&P 500” الأوسع نطاقاً (- 0.5 نقطة) إلى 2186 نقطة، بينما ارتفع مؤشر “نازداك” (+ 4 نقاط) إلى 5280 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم “آبل” (AAPL.O) الأمريكية بحوالي 0.2% إلى 107.8 دولار قبيل الإعلان رسمياً عن النسخة الجديدة من “آيفون” في وقت لاحق اليوم.

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