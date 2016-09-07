استقرار الأسهم الأمريكية في مستهل الجلسة

share on:
976966_424822

استقرت مؤشرات الأسهم الأمريكية عند افتتاح تداولات الأربعاء مع ترقب المستثمرين المزيد من البيانات الاقتصادية التي تحدد وجهة الفيدرالي المقبلة بخصوص معدل الفائدة.

وانخفض مؤشر “داو جونز” الصناعي بحوالي 10 نقاط إلى 18527 نقطة في تمام الساعة 04:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، كما انخفض مؤشر “S&P 500” الأوسع نطاقاً (- 0.5 نقطة) إلى 2186 نقطة، بينما ارتفع مؤشر “نازداك” (+ 4 نقاط) إلى 5280 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم “آبل” (AAPL.O) الأمريكية بحوالي 0.2% إلى 107.8 دولار قبيل الإعلان رسمياً عن النسخة الجديدة من “آيفون” في وقت لاحق اليوم.

تعليقات

comments

Tags:الأسهم الأمريكيةبورصةمؤشر
share on:
ولاء على

ولاء على

Related Posts

987900_432172
share
  • /

رجل يتابع أسعار الاسهم في بكين اول يوليو تموز 2015. تصوير: كيم كيونج-هوون - رويترز
share
  • /

share on: