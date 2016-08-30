استقرار الأسهم الأمريكية في مستهل الجلسة

استقرت مؤشرات الأسهم الأمريكية عند افتتاح تداولات الثلاثاء وسط ترقب بين المستثمرين للمزيد من الإشارات من جانب الفيدرالي بخصوص رفع معدل الفائدة.

وانخفض مؤشر “داو جونز” الصناعي بحوالي 12 نقطة إلى 18490 نقطة في تمام الساعة 04:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، كما انخفض مؤشر “S&P 500” القياسي (- 0.5 نقطة) إلى 2180 نقطة، بينما ارتفع مؤشر “نازداك” (+ 2.5 نقطة) إلى 5235 نقطة.

ومن جانبه، صرح نائب رئيسة الفيدرالي “ستانلي فيشر” بأن البيانات الاقتصادية المنتظر صدورها في الفترة المقبلة هي ما ستحدد رفع معدل الفائدة في اجتماع سبتمبر/أيلول من عدمه.

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