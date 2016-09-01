استقرار الأسهم الأمريكية في أولى جلسات سبتمبر

استقرت مؤشرات الأسهم الأمريكية عند افتتاح تداولات الخميس أول جلسة في سبتمبر/أيلول وسط ترقب بين المستثمرين لتقرير الوظائف الشهري المنتظر صدوره غداً.

وارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بحوالي 14 نقطة إلى 18415 نقطة في تمام الساعة 04:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، كما ارتفع مؤشر “نازداك” (+ 15 نقطة) إلى 5228 نقطة، بينما ارتفع مؤشر “S&P 500” القياسي (+ 1.5 نقطة) إلى 2172 نقطة.

وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، ارتفع عدد الأشخاص الذين تقدموا للحصول على إعانة بطالة في أمريكا بمقدار ألفي شخص إلى 263 ألفاً خلال الأسبوع المنتهي في السابع والعشرين من أغسطس/ آب، بينما انخفض مؤشر إنتاجية العمالة بنسبة 0.6% خلال الربع الثاني من التقديرات الأولية بانخفاض قدره 0.5%.

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