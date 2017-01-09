استقرار أغلب “المؤشرات الأوروبية”

استقرت أغلب مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل التداولات، قبيل صدور عدد من البيانات الاقتصادية المهمة في منطقة اليورو، وعقب تصريحات رئيسة الوزراء البريطانية بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

واستقر مؤشر “ستوكس يوروب 600” القياسي عند 365 نقطة، في تمام الساعة 11:04 صباحا بتوقيت مكة المكرمة.

كما استقر مؤشر “داكس” الألماني عند 11604 نقاط، واستقر مؤشر “كاك” الفرنسي عند 4912 نقطة، بينما ارتفع مؤشر “فوتسي” البريطاني بنسبة 0.35% إلى 7234 نقطة.

وتصدر اليوم بيانات حول معدل البطالة في منطقة اليورو مع توقعات باستقراره عند 9.8%، كما تصدر قراءة مؤشر “سنتكس” لثقة المستثمر، وتشير التوقعات إلى ارتفاعه لـ 12.6 نقطة من 10 نقاط.

من جانبها قالت رئيسة وزراء بريطانيا “تيريزا ماي” إن بلادها بصدد الانسحاب بشكل نهائي من الاتحاد الأوروبي، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها تسعى وراء الاتفاق حول أفضل طريقة للوصول إلى السوق الأوروبية المشتركة.

وفي ألمانيا، أظهرت البيانات الرسمية اليوم، ارتفاع فائض الميزان التجاري إلى 21.7 مليار يورو خلال نوفمبر/ تشرين الثاني، تزامناً مع ارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.4% على أساس شهري.