استقرار أغلب “المؤشرات الأوروبية” فى مستهل التعاملات

استقرت أغلب مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل التداولات، مقتفية أثر الأسهم الأمريكية والآسيوية، مع هدوء أحجام التداول ترقباً لانطلاق العام الجديد، وتزامناً مع هدوء المخاوف بشأن أوضاع القطاع المصرفي في القارة العجوز.

واستقر مؤشر “ستوكس يوروب 600” القياسي عند 360 نقطة، في تمام الساعة 11:04 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

كما استقر مؤشر “داكس” الألماني عند 11469 نقطة، واستقر مؤشر “كاك” الفرنسي عند 4847 نقطة، فيما ارتفع مؤشر “فوتسي” البريطاني بنسبة 0.1% إلى 7073 نقطة.

وقرر البنك المركزي الأوروبي الثلاثاء خفض الحد الأدنى المطلوب لكفاية رأس مال مصرف “دويتشه بنك” الألماني، في محاولة لتخفيف القيود المفروضة على رؤوس أموال البنوك الأوروبية.

وفي إيطاليا، قالت “رويترز” إن الحكومة ربما تخصص 6.5 مليار يورو لتدعيم رأسمال بنك “مونتي دي باتشي”، بعدما قال المركزي الأوروبي إن المصرف الإيطالي بحاجة لجمع 8.8 مليار يورو لتعزيز رأسماله بدلاً من 5 مليارات يورو.