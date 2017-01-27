استقرار أسعار النفط بفعل إغلاق السوق الصينية

استقرت أسعار النفط مع تراجع حجم التعاملات بفعل إغلاق السوق الصينية احتفالاً بعيد العام القمري الجديد، ومع ترقب المستثمرين بيانات حول منصات التنقيب المضافة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم مارس/ آذار بمقدار ثلاثة سنتات إلى 56.21 دولار للبرميل، كما تراجع خام “نايمكس” ثلاثة سنتات إلى 53.75 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:19 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

وجاء ذلك تزامناً مع ارتفاع مؤشر الدولار –الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.40% إلى 100.76 نقطة، وغالباً ما يشكل ارتفاع قيمة العملة الأمريكية ضغطاً على أسعار النفط.

وتراجعت أحجام التداولات خلال الجلسة الآسيوية اليوم، حيث تشهد السوق الصينية عطلة رسمية تمتد حتى الثاني من فبراير/ شباط للاحتفال بقدوم العام الجديد.

من ناحية أخرى يترقب المستثمرون صدور بيانات من شركة الخدمات النفطية “بيكر هيوز” حول عدد منصات التنقيب عن النفط التي تم إضافتها في الولايات الممتحدة هذا الأسبوع، لاستباط مزيداً من الإشارات حول تطور نشاط التنقيب الأمريكي تزامناً مع تراجع إنتاج دول “أوبك” وعدد من المنتجين المستقلين.