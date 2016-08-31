استقرار أسعار النفط مع إعلان العراق دعمه لتثبيت الإنتاج

استقرت أسعار النفط في تعاملات اليوم الأربعاء، قبيل صدور بيانات رسمية في الولايات المتحدة حول مخزونات الخام الأمريكية، ومع إعلان العراق دعمه لمقترح تثبيت الإنتاج.

وأفاد معهد البترول الأمريكي أمس، بارتفاع المخزونات بمقدار 940 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي، بينما تصدر إدارة معلومات الطاقة البيانات الرسمية في وقت لاحق من اليوم، وتشير توقعات المحللين في مسح “بلاتس” إلى ارتفاع مقداره 600 ألف برميل.

من جانبه أكد رئيس الوزراء العراقي “حيدر العبادي” أن بلاده ستؤيد اتجاه “أوبك” خلال اجتماع سبتمبر/ أيلول القادم في الجزائر لتجميد إنتاج النفط دعماً للأسعار.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم أكتوبر/ تشرين الأول بنسبة 0.04 % إلى 48.35 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:40 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

كما انخفض خام “نايمكس” الأمريكي بنسبة 0.04 % إلى 46.33 دولار للبرميل.

تعليقات

comments