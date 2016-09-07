استقرار أسعار الذهب خلال التعاملات

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد تحقيقها بالأمس لأعلى إغلاق خلال ما يقرب من ثلاثة أسابيع.

وحققت عقود الذهب بالأمس أعلى إغلاق لها منذ الثامن عشر من أغسطس/ آب الماضي مستفيدة من تراجع التكهنات بشأن رفع أسعار الفائدة الأمريكية ومع انخفاض الدولار، عقب صدور مؤشر “آي إس إم” لمديري المشتريات الخدمي في الولايات المتحدة والذي أظهر نمو النشاط بأضعف وتيرة منذ أكثر من ست سنوات.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول على نحو طفيف بنسبة 0.05% إلى 1353.60 دولار للأوقية، تمام الساعة 11:55 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

فيما تراجعت أسعار عقود الفضة بنسبة 0.5% إلى 20.040 دولار للأوقية.

يأتي هذا مع ارتفاع مؤشر الدولار –الذي يقيس أدائه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.1% إلى 94.90 نقطة.

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