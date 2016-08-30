استقالة وزير الاقتصاد الفرنسي من منصبه

تقدم وزير الاقتصاد الفرنسي “إمانويل ماكرون” اليوم باستقالته من منصبه ليمهد الطريق أمام ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة.

ويعد “ماكرون” – 38 عاماً – أحد أهم الشخصيات السياسية الشعبية في فرنسا وعمل مصرفياً استثمارياً في السابق، وهو ما أهله لشغل منصب وزير الاقتصاد في الحكومة الحالية.

ولم يوضح “ماكرون” صراحةً مسألة خوضه الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2017، ولكنه لمح بقوة إلى نيته بخوضها وعلق قائلاً: “إنني عازم على تنفيذ جميع قيمنا وأفكارنا لإحداث تغيير حقيقي ملموس في فرنسا بدءاً من العام القادم.

وأعلن “ماكرون” – الذي أسس حزباً سياسياً في أبريل/نيسان الماضي – الاستقالة من منصبه بزعم حاجته للوقت من أجل تحقيق خطة التغيير في البلاد.

يُشار إلى أن الرئيس الفرنسي السابق “نيكولا ساركوزي” قد أعلن منذ أيام نيته الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة رغم ما واجهه من فضائح سياسية في عهده.