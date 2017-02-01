استقالة أعضاء مجلس إدارة “الامارات للمرطبات”

أعلنت شركة “الامارات للمرطبات” المدرجة أسهمها في سوق دبي المالي، عن استقالة أعضاء مجلس إدارة الشركة.

وذكرت الشركة في بيان لها على سوق دبي اليوم، أسماء أعضاء مجلس الإدارة المستقيلين كالتالي:

– مانع محمد سعيد الملا رئيس، مجلس الإدارة

– عبدالله عيسى الزعابي، نائب رئيس مجلس الادارة

– محمد سالم راشد عبدالله العويس، عضو مجلس الإدارة

– طلال الهاشمي، عضو مجلس الإدارة

– نيراج فوهرا، عضو مجلس الادارة

وأوضحت “الامارات للمرطبات” أن إدارة الشركة ستبقى تحت مسؤوليتهم، لحين انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد في الاجتماع المقبل للجمعية العمومية، والمزمع عقدها في 1 مارس القادم.