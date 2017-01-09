استقالة “أحمد فروخ” من منصب الرئيس التنفيذي لـ”موبايلي”

أعلنت شركة اتحاد اتصالات “موبايلي” عن استقالة رئيسها التنفيذي “أحمد فروخ” من منصبه، حيث تم إقرارها وسريانها اعتبارا من تاريخ اليوم

وقد تم تعيين المهندس “أحمد عبد السلام عبد الرحمن” رئيسا تنفيذياً للشركة اعتباراً من يوم 10 يناير 2017، حيث وافق مجلس إدارة الشركة على هذا القرار اليوم.

وقالت الشركة في بيان رسمي إن هذا التغيير في إدارة الشركة جاء بعد تخطي مرحلة العمل على إعادة الاستقرار للشركة بقيادة “أحمد فروخ” بخبرته في مجالي الاتصالات والمحاسبة المالية، لاسيما بعد التحديات التي مرت بها، على أن يتولى المهندس أحمد عبد السلام بخبرته الواسعة في قطاع الاتصالات، والتسويق والمبيعات قيادة مرحلة النمو والتوسع للشركة.

ويتمتع المهندس “أحمد عبد السلام”، بخبرة تتجاوز 24 سنة في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات، منها عدة سنوات كرئيس تنفيذي لعدة شركات اتصالات، وفيما يلي ملخصها:

– في مايو 2011م شغل المهندس أحمد عبد السلام منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة جلوبال تيليكوم هولدينج المدرجة في بورصتي القاهرة و لندن، بالإضافة إلى منصب نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة فمپلكوم لآسيا وإفريقيا والمدرجة في بورصة ناسداك.

– تم انتدابه خلال الفترة من 2009 وحتى 2011م من مجموعة أوراسكوم ليكون رئيساً تنفيذيا لشركة Banglalinkللاتصالات، حقق خلالها نجاحاً مميزاً تمثل في تحول وتسارع كبير لنمو الشركة.

– شغل المهندس أحمد عبد السلام عضوية مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر منذ مايو 2015 وحتى انضمامه رئيساً تنفيذياً لموبايلي.

– ما بين عامي 1998 و2008، أسهم المهندس أحمد عبد السلام، في إطلاق خدمات شركة موبينيل كما شغل عدة مناصب في الإدارة العليا للشركة في القسم التجاري لينتقل بعدها لمجموعة أوراسكوم.

– بدأ المهندس أحمد عبد السلام مسيرته المهنية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في شركة IBM بين عامي 1993م حتى عام 1996م ، وما بين عامي 1996 م و1998م قام المهندس أحمد عبد السلام بقيادة فريق عمل لإطلاق المشغل الثالث لتقديم خدمات الإنترنت في مصر.

والمُهندس أحمد عبد السلام، حاصل على بكالوريوس هندسة الاتصالات من جامعة القاهرة عام 1992م، وعلى جائزة تخطيط الاتصالات من الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) بسويسرا، وقد حصل على شهادة البرنامج التنفيذي الدولي من جامعة INSEADإنسياد لإدارة الأعمال في سنغافورة وفرنسا.

و كان الرئيس التنفيذي المستقيل “أحمد فروخ” قد تعيّن في منصبه بتاريخ 12 يوليو 2015، خلفا لخالد الكاف الذي تم إعفائه في فبراير 2015.