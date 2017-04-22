استعادة الكهرباء في معظم أنحاء سان فرانسيسكو

قالت شركة الغاز والكهرباء (بي.جي.آند.إي) إن أقل من 3000 عميل ما زالوا بدون كهرباء في سان فرانسيسكو بعد أن أدى حريق في محطة فرعية تابعة للشركة في وقت سابق إلى انقطاع الكهرباء عن معظم المدينة.

وقال بول دوهيرتي المتحدث باسم الشركة إن الحريق الذي ترك نحو 90 ألف عميل بدون كهرباء لمدة ساعات نجم عن عطل في أحد قواطع الدوائر الكهربائية.