“أدنوك”: استئناف العمل فى مصفاة الرويس غرب خلال 48 ساعة

أكدت «أدنوك» في بيان أمس أن تأثير الحادث الذي تعرضت له مصفاة شركة تكرير في الرويس الأربعاء الماضي، اقتصر على المصفاة الغربية فقط، والتي ستعود للعمل بكامل طاقتها خلال 48 ساعة، فيما بقيت المصفاة الشرقية تعمل كالمعتاد طوال تلك الفترة.

وانحصر تأثير الحادث وبشكل هامشي على إنتاج مادة البروبيلين فقط، كما ذكرت بأن الحادث لم تنجم عنه أية إصابات.

وذكرت “أدنوك” أنها تتخذ خطوات استباقية لتعزيز جهوزيتها لكافة الاحتمالات، ولضمان الالتزام بتلبية احتياجات عملائها، مع التزامها وحرصها الدائم بصحة وسلامة العاملين والموظفين وأمن سلامة العمليات والمنشآت في كافة الأوقات.