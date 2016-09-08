ارتفاع واردات الصين من النفط والفحم في أغسطس

ارتفعت واردات الصين من النفط الخام إلى أعلى مستوى لها في أربعة أشهر، بينما وصلت شحنات الفحم إلى أعلى مستوى منذ ديسمبر/ كانون الأول عام 2014، مع تراجع الإنتاج المحلي.

وبلغت واردات الصين من النفط 32.85 مليون طن متري في أغسطس/ آب أي ما يعادل نحو 7.77 مليون برميل يومياً وهي أسرع وتيرة منذ أبريل/ نيسان، بينما ارتفعت واردات الفحم إلى 26.6 مليون طن، وفقاً لبيانات الإدارة العامة للجمارك.

وتراجع إنتاج الصين من النفط هذا العام مع خفض الإنفاق من قبل المستكشفين بسبب تراجع أسعار الخام، كما تراجعت عمليات استخراج الفحم بالتزامن مع مجهودات الحكومة للحد من التلوث.

وانخفض إنتاج النفط بنسبة 5.1% خلال السبعة أشهر الأولى من هذا العام في الصين، بينما انخفض إنتاج الفحم بنسبة 10%.

تعليقات

comments