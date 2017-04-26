ارتفاع واردات الصين من النفط الخام الكويتي إلى 305 آلاف برميل يوميا

ارتفعت واردات الصين من النفط الخام الكويتي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 14.7 في المائة ــ على أساس سنوي ــ لتبلغ 305 آلاف برميل يوميا.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية ” كونا ” عن الإدارة العامة للجمارك الصينية في بيانها اليوم أن واردات الصين من النفط الكويتي بلغت خلال شهر مارس 380 ألف برميل يوميا ما يمثل تراجعا نسبة 7.1 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وأشار البيان إلى أن اجمالي واردات الصين من النفط الخام ارتفعت خلال مارس الماضي 19.5 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي 2016 مسجلا مستوى قياسيا جديدا يبلغ 9.21 مليون برميل يوميا.

وأوضحت إدارة الجمارك أن روسيا عادت الى صدارة قائمة موردي النفط الخام الى الصين بزيادة صادراتها ــ إلى الدولة التي تمثل أكبر مستهلك للطاقة في العالم خلال الشهر الماضي ــ 9.3 في المائة الى 1.11 مليون برميل يوميا فيما جاءت فيه انغولا في المرتبة الثانية بإجمالي 1.1 مليون برميل يوميا بارتفاع 43.4 في المائة.

وأشارت إلى أن المملكة العربية السعودية جاءت في المرتبة الثالثة بعدما سجلت صادراتها من النفط الى الصين تراجعا 4.6 في المائة الى 1.08 مليون برميل يوميا خلال الشهر الماضي فيما حل العراق وايران في المرتبتين الرابعة والخامسة على الترتيب.