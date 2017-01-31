ارتفاع نسب توطين الوظائف في بنوك وشركات محلية

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أعلنت بنوك وشركات محلية في دولة الإمارات العربية المتحدة عن ارتفاع نسبة الموظفين المواطنين فيها خلال العام الماضي، لافتة إلى أنها تعتزم توظيف المزيد من المواطنين خلال العام الجاري.

ووصلت نسبة التوطين في بنك المصرف إلى 32 %، وبلغ العدد الإجمالي للموظفين في البنك حوالي 110 موظف مواطن من اصل 400 موظف.

وبلغت نسبة التوطين في مصرف أبوظبي الإسلامي 42%، حيث وصل عدد موظفيه الإجمالي إلى 3200 موظف.

ووصلت نسبة التوطين الإجمالية في شركة “اتصالات” إلى 47%، ويشغل المواطنون نحو 37% من مناصب الإدارة العليا، فيما يبلغ عدد المواطنين العاملين في أقسام المبيعات والأعمال 778 مواطناً، ويعمل أكثر من 898 منهم في المجال التقني والفني بنسب تقارب 50% من إجمالي العاملين الفنيين في “اتصالات”.

وقدرت نسبة المواطنات العاملات في شركة “اتصالات” حوالي 73% من إجمالي عدد الموظفات بعدد 778 مواطنة.

وارتفعت نسبة التوطين في شركة مبادلة للتنمية إلى 62% خلال العام الماضي، حيث تم تعيين 50 موظفاً في قطاع السكرتاريا.

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Tags:الوظائفبنوكشركات
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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