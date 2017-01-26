ارتفاع نسبة إشغالات الفنادق في دبي إلى 100%

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ارتفعت نسبة الإشغال في فنادق دبي إلى 100%، وذلك بسبب توافد أعداد كبيرة من العائلات السعودية خلال عطلة منتصف السنة الدراسية “الربيع” في مدارس المملكة العربية السعودية.

وأوضح عاملون في القطاع السياحي في دولة الإمارات أن عطلة منتصف السنة الدراسية بالنسبة للسعوديين تصل إلى 10 أيام من 26 يناير إلى 5 فبراير، لافتين إلى أن نسبة كبيرة من العائلات السعودية تفضل تمضية العطلة في دبي بسبب قرب المسافة، ووجود عدد كبير من الرحلات التي تقدمها شركات الطيران.

وأظهر موقع “بوكينغ” لحجوزات الفنادق عبر الإنترنيت أن الشقق الفندقية هي الوجهة المفضلة للسياح السعوديين، مبيناً أن عدد كبير منهم يتوجه إلى المنتجعات والفنادق القريبة من مراكز التسوق.

ولفتت مكاتب سياحة وسفر في الدولة إلى ارتفاع نسب الإشغال على متن الرحلات القادمة إلى دبي من السعودية لتصل إلى أكثر من 90% على بعض الرحلات.

وكانت فنادق الإمارة قد استقبلت منذ بداية يناير حتى نهاية نوفمير 2016 ما يقارب 1.524 مليون زائر سعودي بنمو 7%، مقارنة مع 1.42 مليون زائر في الفترة المقابلة من عام 2015، حيث جاءت المملكة في المركز الثاني في عدد زوار الفنادق بدبي خلال 11 شهراً.

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Tags:الفنادقدبيسياحة
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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