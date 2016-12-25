“المركزي” : نمو موجودات البنوك بالإمارات بنسبة 5%

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أعلن مصرف الإمارات المركزي، أن موجودات البنوك في الإمارات، ارتفعت بنسبة 5 % لتصل إلى 2568.7  مليار درهم بنهاية شهر نوفمبر المنصرم، كما ارتفعت كل من الودائع في البنوك والقروض المصرفية بنسبة 5 % . كما يتضح أدناه في الجدول:

بيانات البنوك في الإمارات – نوفمبر 2016

نوفمبر 2015

نوفمبر 2016

التغير

الموجودات (مليار درهم)

2446.0

2568.7

+ 5 %

الودائع في البنوك (مليار درهم)

1449.5

1521.2

+ 5 %

القروض والسلف (مليار درهم)

1504.4

1576.2

+ 5 %

كما رتفع عرض النقد ” ن1 ” نسبة  0.04 % من  472.4 مليار درهم نهاية شهر أكتوبر عام 2016 إلى  472.6 مليار درهم نهاية شهر نوفمبر عام 2016.

وأعلن المصرف المركزي في بيان له اليوم أن عرض النقد ” ن2 ” ارتفع نسبة  0.8 % من  1203.3  مليار درهم نهاية شهر أكتوبر 2016 إلى  1212.9  مليار درهم نهاية شهر نوفمبر الماضي.

كما ارتفع عرض النقد ” ن3 ” نسبة  1.7 % من 1362.9 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر 2016 إلى 1385.8 مليار درهم نهاية شهر نوفمبر 2016.

ويعزى الارتفاع في عرض النقد ” ن1 ” لارتفاع مقدار 0.6  مليار درهم في النقد المتداول خارج البنوك التي غطت على انخفاض بمقدار 0.4 مليار درهم في الودائع النقدية.

كما يرجع الارتفاع في ” ن2 ” بشكل أساسي لارتفاع مقدار9.4 مليار درهم في الودائع شبة النقدية.. فيما يعزى الارتفاع في ” ن3 ” إلى ارتفاع بمقدار13.3 مليار درهم في الودائع الحكومية.

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Tags:ارتفاعالإماراتبنوكموجودات
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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