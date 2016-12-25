“المركزي” : نمو موجودات البنوك بالإمارات بنسبة 5%

أعلن مصرف الإمارات المركزي، أن موجودات البنوك في الإمارات، ارتفعت بنسبة 5 % لتصل إلى 2568.7 مليار درهم بنهاية شهر نوفمبر المنصرم، كما ارتفعت كل من الودائع في البنوك والقروض المصرفية بنسبة 5 % . كما يتضح أدناه في الجدول:

بيانات البنوك في الإمارات – نوفمبر 2016

كما رتفع عرض النقد ” ن1 ” نسبة 0.04 % من 472.4 مليار درهم نهاية شهر أكتوبر عام 2016 إلى 472.6 مليار درهم نهاية شهر نوفمبر عام 2016.

وأعلن المصرف المركزي في بيان له اليوم أن عرض النقد ” ن2 ” ارتفع نسبة 0.8 % من 1203.3 مليار درهم نهاية شهر أكتوبر 2016 إلى 1212.9 مليار درهم نهاية شهر نوفمبر الماضي.

كما ارتفع عرض النقد ” ن3 ” نسبة 1.7 % من 1362.9 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر 2016 إلى 1385.8 مليار درهم نهاية شهر نوفمبر 2016.

ويعزى الارتفاع في عرض النقد ” ن1 ” لارتفاع مقدار 0.6 مليار درهم في النقد المتداول خارج البنوك التي غطت على انخفاض بمقدار 0.4 مليار درهم في الودائع النقدية.

كما يرجع الارتفاع في ” ن2 ” بشكل أساسي لارتفاع مقدار9.4 مليار درهم في الودائع شبة النقدية.. فيما يعزى الارتفاع في ” ن3 ” إلى ارتفاع بمقدار13.3 مليار درهم في الودائع الحكومية.