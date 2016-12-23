ارتفاع معظم مؤشرات “الأسهم الأوروبية” فى المستهل

ارتفعت معظم مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل التداولات، مدعومة بمكاسب القطاع المصرفي مع أنباء أفادت بحسم بعض مشكلات عدد من البنوك الكبرى.

وارتفع مؤشر “ستوكس يوروب 600” القياسي بنسبة 0.1% إلى 360 نقطة، في تمام الساعة 11:05 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

وارتفع مؤشر “داكس” الألماني بنسبة 0.2% إلى 11476 نقطة، وتقدم مؤشر “كاك” الفرنسي بنسبة 0.2% إلى 4844 نقطة، فيما هبط مؤشر “فوتسي” البريطاني بنسبة 0.1% إلى 7058 نقطة.

وقالت الحكومة الإيطالية إنها أقرت خطة إنقاذ عاجلة لبنك “مونتي دي باتشي” لانتشاله من أزمة السيولة التي مر بها، بعدما فشل في جمع 5 مليارات يورو قبل نهاية العام لدعم خطة إعادة الرسملة.

فيما أعلن مصرف “دويتشه بنك” الألماني توصله لاتفاق مع السلطات الأمريكية لتسوية أزمة التلاعب بسندات الرهن العقاري مقابل سداد 7.2 مليار دولار.

كما توصل بنك “كريدي سويس” لتسوية مع الولايات المتحدة سيدفع بمقتضاها 5.2 مليار دولار إثر مخالفات وقع بها في أعمال سندات الرهن العقاري.