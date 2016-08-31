ارتفاع مخزونات النفط الأمريكي الى 2.3 مليون برميل

أعلنت إدارة معلومات الطاقة اليوم ارتفاع مخزونات النفط في أمريكا بنسبة 0.4% أو بمقدار 2.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في السادس والعشرين من أغسطس/آب، بينما أشارت توقعات مسح “بلاتس” إلى ارتفاع بمقدار 600 ألف برميل.
وأظهرت بيانات الوكالة الحكومية أن مخزونات البنزين انخفضت بمقدار 700 ألف برميل، في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير – التي تشمل وقود التدفئة والديزل – بمقدار 1.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.
وبناءً على هذه البيانات، سجل إجمالي المخزون الأمريكي من الخام 525.9 مليون برميل مقارنةً بـ455.4 مليون برميل في نفس الفترة عام 2015.
|
مخزونات الخام والمشتقات بالولايات المتحدة الأمريكية (مليون برميل)
|
البند
|
قبل عام
|
قبل أسبوع
|
الحالي
|
التغير الأسبوعي
|
النفط الخام
|
455.4
|
523.6
|
525.9
|
+ 2.3
|
الجازولين
|
214.2
|
232.7
|
232
|
(0.7)
|
المقطرات
|
150
|
153.3
|
154.8
|
+ 1.5