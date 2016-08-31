ارتفاع مخزونات النفط الأمريكي الى 2.3 مليون برميل

أعلنت إدارة معلومات الطاقة اليوم ارتفاع مخزونات النفط في أمريكا بنسبة 0.4% أو بمقدار 2.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في السادس والعشرين من أغسطس/آب، بينما أشارت توقعات مسح “بلاتس” إلى ارتفاع بمقدار 600 ألف برميل.

وأظهرت بيانات الوكالة الحكومية أن مخزونات البنزين انخفضت بمقدار 700 ألف برميل، في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير – التي تشمل وقود التدفئة والديزل – بمقدار 1.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

وبناءً على هذه البيانات، سجل إجمالي المخزون الأمريكي من الخام 525.9 مليون برميل مقارنةً بـ455.4 مليون برميل في نفس الفترة عام 2015.