ارتفاع مخزونات النفط الأمريكي الى 2.3 مليون برميل

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أعلنت إدارة معلومات الطاقة اليوم ارتفاع مخزونات النفط في أمريكا بنسبة 0.4% أو بمقدار 2.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في السادس والعشرين من أغسطس/آب، بينما أشارت توقعات مسح “بلاتس” إلى ارتفاع بمقدار 600 ألف برميل.

 

وأظهرت بيانات الوكالة الحكومية أن مخزونات البنزين انخفضت بمقدار 700 ألف برميل، في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير – التي تشمل وقود التدفئة والديزل – بمقدار 1.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

 

وبناءً على هذه البيانات، سجل إجمالي المخزون الأمريكي من الخام 525.9 مليون برميل مقارنةً بـ455.4 مليون برميل في نفس الفترة عام 2015.

 

مخزونات الخام والمشتقات بالولايات المتحدة الأمريكية (مليون برميل)

البند

قبل عام

قبل أسبوع

الحالي

التغير الأسبوعي

النفط الخام

455.4

523.6

525.9

+ 2.3

الجازولين

214.2

232.7

232

(0.7)

المقطرات

150

153.3

154.8

+ 1.5

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Tags:اتحاد الصناعة الامريكىخامنفط
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