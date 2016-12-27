نمو متوسط تحويلات اليوان الداخلية لتبلغ 34 مليار دولار

أظهرت بيانات من إدارة مبادلة النقد الأجنبي بالصين ارتفاع متوسط تحويلات اليوان الداخلية اليومية إلى أعلى مستوى لها منذ نيسان / أبريل 2014 لتبلغ 34 مليار دولار بنهاية تعاملات أمس الإثنين في أحدث علامة على نزوح رؤوس الأموال بحسب بلومبرج.

والمستوى المسجل يمثل زيادة قدرها 51% في 11 شهراً منذ مطلع العام الجاري.

وقال محلل في “رويال بنك أوف سكوتلاند” إن البيانات الحالية تشير إلى أن البنوك باعت اليوان أكثر مما اشترته الشهر الماضي ولكن “هذا الضغط من المنتظر أن يتراجع مع تدفق الاستثمارات في سوق السندات الصيني”.