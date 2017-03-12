ارتفاع مبيعات الهواتف المتحركة في دبي بنسبة 10%

قال مسؤولو مبيعات هواتف متحركة في دبي أن مبيعات الهواتف ارتفعت مع نهاية شهر يناير ومطلع شهر فبراير من العام الجاري بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحوا أن المبيعات ارتفعت بقوة خاصة خلال فترة الإجازات في المدارس والجامعات.

وبينوا أن 70% من مشتري الهواتف المتحركة اختاروا جهاز”أيفون”، لافتين إلى أن الجهاز حقق نسبة مبيعات كبيرة.

وأضافوا أن بعض الأجهزة ارتفعت أسعارها بنسبة 15%، ومنها جهاز “جالكسي نوت 5” الذي ارتفع سعره من 1300 إلى 1750، لافتين إلى ان سبب ارتفاع سعره هو العيب التصنيعي الذي لحق بجهاز “نوت 7” وسحب الشركة لهذا الطراز من الأسواق، مما أدى إلى رفع سعر الطراز السابق “نوت 5”.