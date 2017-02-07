ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في أمريكا 37%

أظهرت بيانات نهائية صادرة عن جمعية تجار ومصنعي السيارات في الولايات المتحدة (SMMT) أن مبيعات السيارات الكهربائية في السوق الأمريكي قفزت بنسبة 37% خلال عام 2016.

وبنهاية العام الماضي، كان هناك في السوق الأمريكي حوالي ثلاثين نوعا مختلفا من السيارات الكهربائية، وبلغ إجمالي المبيعات 159.139 ألف سيارة من هذا النوع.

وبيع من خمس موديلات مختلفة عشرة آلاف سيارة كهربائية على الأقل في أمريكا العام الماضي، على رأسها “تسلا موتور” موديل “إس” و”موديل إكس” و”شيفروليه فولت” و”نيسان ليف” و”فورد إنيرجي”.

وسجلت كاليفورنيا مبيعات بأكثر من نصف البيانات المشار إليها سلفاً مدعومة بقواعد تنظيمية بخفض انبعاثات الكربون.

وسجل مواطنون 174.5 ألف سيارة في السوق الأمريكي في يناير/كانون الثاني بارتفاع نسبته 2.9% مقارنة بنفس الفترة عام 2016.