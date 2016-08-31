ارتفاع مبيعات التجزئة في ألمانيا خلال يوليو

ارتفعت مبيعات التجزئة في ألمانيا بنسبة 1.7% بعد التعديل في يوليو/ تموز، متجاوزة توقعات المحللين بتحقيق نمو بنسبة 0.5% وبعد تحقيقها لانخفاض بنسبة 0.6% خلال يونيو/ حزيران.

وقال مكتب الإحصاء الألماني إن ارتفاع مبيعات التجزئة بهذا المعدل شوهد من قبل في يناير/ كانون الثاني عام 2014 ونوفمبر/ تشرين الثاني عام 2013، بينما النمو بمعدل 1.8% كان في يناير/ كانون الثاني عام 2013.

وعلى أساس سنوي، انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 1.5%، علماً بأن أيام التسوق في يوليو/ تموز الماضي بلغت 26 يوماً مقارنة بـ27 يوماً خلال نفس الشهر من العام السابق.

وانخفضت مبيعات الغذاء والمشروبات والتبغ بنسبة 1.3% على أساس سنوي، في حين انخفضت مبيعات المواد غير الغذائية بنسبة 1.8%.

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