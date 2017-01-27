ارتفاع مبيعات “إيرباص” من طائرات الهليكوبتر

ارتفعت مبيعات “إيرباص” من طائرات الهليكوبتر بأكثر من 5% خلال عام 2016 الذي شهد عددا من الصعوبات على رأسها الهبوط المتواصل في طلب العملاء التجاريين، بحسب بيان للشركة الجمعة.

وقالت الشركة التي تعرف بالمنافسة المباشرة لـ”بوينج” لا سيما فيما يتعلق بأعمال الطائرات الهليكوبتر: إنها سلمت 418 طائرة هليكوبتر خلال 2016 مقارنة بـ395 طائرة في 2015.

وتسبب انخفاض أسعار النفط والغاز منتصف عام 2014 في تراجع إنفاق شركات التنقيب التي تعد أحد المشترين التقليديين للطائرات الهليكوبتر التي تستخدم في نقل العمال لمنصات الحفر البحرية.

وقال المدير التنفيذي لأعمال الطائرات الهليكوبتر “غيلويم فيوري” إن صناعة الطائرات العمودية بشكل عام شهدت مرحلة هي الأصعب على مدار عقد من الزمن خلال 2016.