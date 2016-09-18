ارتفاع مؤشر ثقة قطاع الأعمال في الصين

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البنك-المركزي-الصيني

أظهر مسح للبنك المركزي الصيني يوم الأحد ارتفاع ثقة قطاع الأعمال بالصين في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني من 2016.

وأظهر المسح ارتفاع مؤشر ثقة رجال الأعمال إلى 51.2 بالمئة في الربع الثالث بزيادة 2.2 نقطة مئوية عن الربع السابق.

ونما إنتاج المصانع في الصين ومبيعات التجزئة أسرع من المتوقع في أغسطس آب حيث عززت قوة سوق الإسكان وزيادة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية النمو بثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأظهر مسح منفصل نشره البنك المركزي يوم الأحد أن مؤشر ثقة القطاع المصرفي ارتفع إلى 46.5 بالمئة في الربع الثالث بزيادة 2.8 نقطة مئوية عن الربع السابق.

وأظهر المسح أن 19.7 بالمئة من العاملين في القطاع المصرفي يتوقعون تيسير السياسة النقدية نسبيا في الربع الرابع.

وخفض البنك المركزي سعر الفائدة ست مرات منذ نوفمبر تشرين الثاني 2014 وخفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك.

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Tags:الصينالمركزي الصينيقطاع الأعمال
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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