ارتفاع قيمة أصول الصناعة المصرفية العالمية إلى 134 تريليون دولار

شهدت الصناعة المصرفية العالمية نمواً قوياً خلال السنوات الأخيرة، حيث سجلت معدل نمو سنوي مركبا قدره 4.7% في الفترة ما بين عامي 2012 و2016، لتصل قيمتها إلى 134.1 تريليون دولار، وذلك بحسب بيانات شركة الأبحاث “ماركت لاين”.

واستحوذت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على 42% من أصول الصناعة عالمياً خلال عام 2016، تليها أوروبا مع أكثر من 38%، في حين حافظت الولايات المتحدة على مكانتها كأحد أكبر اللاعبين في هذه الصناعة مع امتلاكها 12% من الأصول المصرفية العالمية.

واحتلت الصين مرة أخرى المرتبة الأولى كأكبر سوق مصرفي في العالم، مع أصول تزيد قيمتها على 31.8 تريليون دولار، وهو ما يعادل حوالي 55% من أصول منطقة آسيا والمحيط الهادئ.