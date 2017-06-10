ارتفاع في الرحلات الجوية بين الكويت والدوحة

شهد مطار الكويت الدولي زحمة ملحوظة، أمس، وتحولت صالتا الوصول والمغادرة إلى ما يشبه خلية النحل، ورفعت الجهات العاملة أقصى درجات الاستعداد لإنهاء الإجراءات بسهولة.

وكشف مصدر مطلع في الإدارة العامة للطيران المدني أن الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من مطار الكويت الدولي إلى مطار الدوحة الدولي شهدت ارتفاعاً غير مسبوق بسبب الحظر المفروض على حركة الطيران على دولة قطر، حيث بلغ إجمالي الرحلات المغادرة والقادمة خلال اليومين الماضين ٤٤ رحلة جوية تقاسمتها الخطوط الجوية الكويتية والقطرية للطيران.

وبين المصدر لـ القبس أن عدد الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من الكويت إلى قطر أمس الأول بلغ ٢٤ رحلة منها ١٢ رحلة قادمة و١٢ مغادرة.

واضاف المصدر ان عدد الرحلات الجوية القادمة والمغادرة بلغ امس ٢٠ رحلة رحلة، منها ١٠ رحلات قادمة، و١٠ مغادرة.