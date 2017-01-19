ارتفاع فائض الحساب الجاري لمنطقة اليورو خلال نوفمبر

انتعش فائض الحساب الجاري في منطقة اليورو بشكل قوي خلال نوفمبر/ تشرين الثاني، بحسب ما أظهرته بيانات البنك المركزي الأوروبي الصادرة الخميس.

وبلغ الفائض 36.1 مليار يورو (38.45 مليار دولار) خلال نوفمبر/ تشرين الثاني مقارنة بـ28.3 مليار يورو، مسجلاً بذلك أعلى مستوياته على الإطلاق.

وخلال الـ12 شهراً المنتهية في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، بلغ الفائض التراكمي 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، مقارنة بـ3.1% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وعقب صدور البيانات، ارتفع اليورو مقابل العملة الأمريكية بنسبة 0.25% إلى 1.0654 دولار، في تمام الساعة 01:56 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.