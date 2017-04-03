ارتفاع عرض النقود في فنزويلا 200% في عام

ارتفع المعروض النقدي في فنزويلا بأكثر من 200% خلال عام، وهي الوتيرة الأسرع منذ 1940، وهو ما يزيد من معدلات التضخم المرتفعة بالفعل إلى مستويات قياسية.

وأعلن البنك المركزي الفنزويلي أن حجم النقود المتداولة – المعروض النقدي – سجل 13.3 تريليون بوليفار حتى الرابع والعشرين من مارس/آذار الماضي، بارتفاع نسبته 202.9% من نفس الفترة عام 2016.

بالمقارنة، ارتفع المعروض النقدي في الولايات المتحدة بنسبة 6.4% خلال نفس الفترة المشار إليها.

ولا تزال فنزويلا تعاني من أزمة اقتصادية شديدة وارتفاع قياسي لمعدل التضخم ونقص حاد في السلع الغذائية، وهو ما يتزامن مع تراجع أسعار النفط الذي تمثل إيراداته المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة.