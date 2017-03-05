ارتفاع عدد نزلاء الفنادق في أبوظبي إلى 4.4 مليون نزيل

قال سلطان الظاهري المدير التنفيذي للقطاع السياحي بالإنابة في هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، إن عدد نزلاء الفنادق في أبوظبي ارتفع بنسبة تفوق 7 % إلى 4.4 مليون نزيل في نهاية العام 2016 مقارنة بـ 4.1 مليون نزيل في نهاية العام 2015.

وفيما يخص الغرف الفندقية في أبوظبي فقد بلغ عددها 30 الف غرفة، وأشار “الظاهري” إلى أن هناك 10 آلاف غرفة أخرى بمختلف أنحاء الإمارة، بما فيها العين والمنطقة الغربية، في طريقها إلى الأسواق.

ونوّه إلى أن هناك إقبالا كبيرا على زيارة إمارة أبوظبي من أقطار كبيرة ومهمة يأتي في مقدمتها الهند وبريطانيا والصين.