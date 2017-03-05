ارتفاع عدد نزلاء الفنادق في أبوظبي إلى 4.4 مليون نزيل

share on:

قال سلطان الظاهري المدير التنفيذي للقطاع السياحي بالإنابة في هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، إن عدد نزلاء الفنادق في أبوظبي ارتفع بنسبة تفوق 7 % إلى 4.4 مليون نزيل في نهاية العام 2016 مقارنة بـ 4.1 مليون نزيل في نهاية العام 2015.

وفيما يخص الغرف الفندقية في أبوظبي فقد بلغ عددها 30 الف غرفة، وأشار “الظاهري” إلى أن هناك 10 آلاف غرفة أخرى بمختلف أنحاء الإمارة، بما فيها العين والمنطقة الغربية، في طريقها إلى الأسواق.

ونوّه إلى أن هناك إقبالا كبيرا على زيارة إمارة أبوظبي من أقطار كبيرة ومهمة يأتي في مقدمتها الهند وبريطانيا والصين.

Print Friendly

تعليقات

comments

اقرأ ايضا  "طيران الإمارات" تطرح أول حقيبة مستلزمات عناية شخصية تفاعلية في العالم
Tags:أبوظبيالإماراتفنادق
share on:
امل صبرى

امل صبرى

اخبار ذات صله

share
  • /

اليونان ثاني أكبر وجهة سفر مفضلة لدى الألمان

share
  • /

مول الإمارات ينشر تسع وحدات شحن كهربائية لسيارات تسلا دبي

“الطيار” توقع اتفاقيات مع 3 اتحادات للحج والعمرة والسياحة بقيمة 5 مليارات ريال

“دبي باركس” تخفض أسعار التذاكر خلال شهر مارس

share on: