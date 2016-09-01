ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي

ارتفعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، إلا أن سوق العمل الأمريكي حافظ على أدائه القوي.

وأعلنت وزارة العمل اليوم الخميس، ارتفاع عدد الأشخاص الذين تقدموا للحصول على إعانة بطالة بمقدار ألفي شخص إلى 263 ألفاً، خلال الأسبوع المنتهي في السابع والعشرين من أغسطس/ آب

وكانت توقعات المحللين تشير إلى ارتفاع طلبات إعانة البطالة خلال الأسبوع الماضي إلى 265 ألف طلب.

ومع ذلك لا تزال المعدلات أدنى مستوى 300 ألف طلب للأسبوع الـ78 على التوالي، في أطول سلسلة منذ عام 1970.

التغير الأسبوعي لطلبات إعانة البطالة الأمريكية البند قبل عام السابق الحالي التغير الطلبات الأولية (ألف) 281.0 261.0 263.0 +2 متوسط 4 أسابيع (ألف) 276.0 264.0 263.0 (1) عدد المستفيدين من تأمين البطالة (مليون) 2.259 2.145 2.159 +0.014

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