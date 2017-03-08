ارتفاع صافي دخل “أديداس” العام الماضي

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عدلت شركة “أديداس” توقعات نتائج أعمالها بالرفع تزامنًا مع خططها لتسريع وتيرة المبيعات، وبعدما أفادت بنمو صافي دخلها بنسبة 41% خلال عام 2016.

وارتفع صافي دخل “أديداس” إلى مليار يورو خلال عام 2016، متفوقًا على توقعات الشركة التي أشارت إلى زيادة تتراوح بين 35% و39%، وأكثر قليلًا من توقعات المحللين التي أشارت إلى 999.2 مليون يورو.

وجاءت هذه النتائج مدعومة بالمبيعات القوية لوحدتي ” أديداس أوريجينالز” و”ريبوك كلاسيكس”، والتي رفعت إيرادات الشركة بنسبة 14% إلى 19.3 مليار يورو.

وتتوقع الشركة ارتفاع صافي دخلها خلال عام 2017 بنسبة تتراوح بين 18% و20% إلى 1.2 مليار دولار، على أن ترتفع المبيعات بنسبة تتراوح بين 11% و13%.

وقالت الشركة في بيانها الأربعاء، إنها ستعدل توقعات نتائج الأعمال على المدى الطويل بالرفع، في ظل خططها لتسريع وتيرة البيع ونمو الأرباح خلال الفترة حتى عام 2020.

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Tags:أديداسدخلشركات
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امل صبرى

امل صبرى

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